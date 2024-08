Gouden mountainbikester Ferrand-Prévot naar Visma - Lease a Bike

DEN BOSCH (ANP) - Olympisch mountainbikekampioene Pauline Ferrand-Prévot maakt in 2025 de overstap naar Visma - Lease a Bike. Dat maakt de ploeg bekend. De 32-jarige Française maakt na een succesvolle periode op de mountainbike haar comeback bij het wegwielrennen.

"Afgelopen winter heb ik nagedacht over mijn toekomst na de Spelen. Ik heb nu een mountainbikemedaille en dat was mijn doel. De keuze voor Visma - Lease a Bike was een makkelijke keuze. Dat komt door de manier waarop het team werkt en de professionele benadering naar mij toe", aldus Ferrand-Prévot. In Parijs pakte ze met overmacht goud op de mountainbike.

Teammanager Rutger Tijssen is blij met de komst van de renster. "Pauline is een exceptioneel talent. Met haar gouden medaille heeft ze het mountainbiken nu uitgespeeld. Nu wil ze voor de Tour de France Femmes gaan", aldus Tijssen. "Het zal een uitdaging zijn, maar het team gelooft dat ze het kan."

Ferrand-Prévot werd in 2014 als 22-jarige al wereldkampioen op de weg. In de jaren daarna boekte ze goede resultaten in de klassiekers. Ook won ze de Waalse Pijl.