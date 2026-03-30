ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Nederland vraagt Israël om doodstraf niet uit te breiden

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 13:07
anp300326102 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland sluit zich aan bij de aan Israël gerichte oproep van Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk om de doodstraf niet uit te breiden, meldt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) op X.
Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International zijn kritisch op het voorstel waarover volgende week wordt gestemd in de Knesset, omdat dit volgens hen gericht is op Palestijnen. In hun verklaring spreken de Europese landen hun zorgen uit over het "discriminerende karakter" van het wetsvoorstel.
loading

Loading