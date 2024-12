OSLO (ANP) - In de bus die in Noorwegen is verongelukt, zaten ook Nederlanders, melden Noorse media, waaronder NRK. In totaal waren er passagiers uit acht landen aan boord: Noorwegen, India, China, Singapore, Maleisië, Nederland, Frankrijk en Zuid-Soedan.

Bij het ongeluk in het noorden bij de eilandengroep Lofoten kwamen zeker drie mensen om het leven, vier raakten zwaargewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.