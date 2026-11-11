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Ook ruim 2 miljoen mensen bij laatste pausmis in Argentinië

Samenleving
door anp
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LUJÁN (ANP/AFP) - Ook de laatste mis van paus Leo tijdens zijn bezoek aan Argentinië heeft volgens de autoriteiten meer dan 2 miljoen toeschouwers getrokken. Hij sprak vlak buiten Buenos Aires bij de basiliek van Luján, de heiligste plaats van het Zuid-Amerikaanse land.
De straten rondom de kerk waren afgeladen met mensen, die ook in hekken, bomen en lantaarnpalen waren geklommen om een glimp op te kunnen vangen van de paus. Ze zongen liederen waarin Leo werd bedankt voor zijn zegen.
Maandag waren er volgens de autoriteiten ook al 2,5 miljoen mensen bij een openluchtmis in Buenos Aires. Veel Argentijnen zijn blij met de komst van de paus. De vorige paus, Franciscus, was een Argentijn, maar is tijdens zijn periode aan het hoofd van de katholieke kerk nooit teruggekeerd naar zijn geboorteland.
Leo reist nu door naar Peru, het land waar hij jarenlang woonde en bisschop was. In 2015 kreeg hij de Peruaanse nationaliteit.
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