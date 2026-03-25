Ook RvS oordeelt: wachttijd asielaanvraag mocht niet verlengd

DEN HAAG (ANP) - Na het Europees Hof oordeelt de Raad van State (RvS) ook dat de beslistermijn voor het behandelen van asielaanvragen niet verlengd had mogen worden. In 2022 besloot staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) de wachttijd van zes maanden te verlengen met nog eens negen maanden, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ver achterliep met de aanvragen.

Een Turkse man die asiel aanvroeg, verzette zich hiertegen via de rechter. Hij kreeg gelijk, Van der Burg ging in hoger beroep. Daarin vroeg de RvS in november 2023 het Hof van Justitie van de Europese Unie om uitleg over de procedure.

Het antwoord kwam in mei 2025: de negen maanden mogen ingevoerd worden als een groot aantal mensen in korte tijd tegelijk asiel aanvraagt. Maar daar was in dit geval geen sprake van, want het aantal aanvragen was vooraf te voorzien en liep niet onverwachts hoog op. Ook personeelstekorten of bestaande achterstanden zijn geen argument.

Zes maanden of meer

Met dit antwoord geeft de RvS de Turkse man nu opnieuw gelijk.

Nog altijd zijn de wachttijden lang: 36.580 mensen wachten nu al zes maanden of meer op een IND-besluit.