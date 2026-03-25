Ontdekt dat je partner vreemd gaat? Zo overleef je de eerste 72 uur.

Schok, woede, vernedering: de eerste 72 uur na het ontdekken van een affaire voelen voor veel mensen als een mini-PTSS, zeggen relatietherapeuten en traumadeskundigen. Pijn op de borst, een razend gedachtenrad of juist volledige verdoving zijn klassieke stressreacties op verraad. In deze emotionele uitslaande brand is rationeel denken vrijwel onmogelijk – en toch is juist deze beginfase cruciaal. Niet om de relatie nu al te redden, maar om te voorkomen dat u zichzelf en uw leven in één klap opblaast.

De eerste vuistregel: u hoeft nu niets definitiefs te beslissen. Geen verhuizing, geen scheidingspapieren, geen rigoureuze financiële stappen. Therapie-ervaring leert dat mensen in de acute schokfase vaak beslissen waar ze later spijt van hebben. Spreek desnoods met uzelf af: de komende 72 uur is overleven genoeg. Regel waar u slaapt, zorg dat er iemand in uw omgeving is die u vertrouwt en probeer minimaal te eten, te douchen, te slapen.

Doe nog even niks. Scheiden kan altijd nog

Net zo belangrijk is wat u níet doet. Geen nachtelijk speuren door telefoons en inboxen, geen wraakacties op Instagram of WhatsApp, geen boze mail naar de minnaar of minnares. Dat lucht misschien vijf minuten op, maar vergroot de schade – inclusief de juridische ellende als de scheiding alsnog een gevecht wordt. Beperk gesprekken met uw partner tot praktische afspraken en hooguit een halfuur per dag; inhoudelijke relatiediscussies hebben pas zin als de ergste emotionele storm is gaan liggen.