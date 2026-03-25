RvS: OCW moet 222 schoolbesturen nog personeelskosten betalen

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (basisonderwijs, VVD) moet 222 basisscholen nog achterstallige personeelskosten betalen. De Raad van State (RvS) bevestigt woensdag een eerdere uitspraak van de rechtbank. Die oordeelde in juni 2024 dat de scholen in totaal circa 250 miljoen euro te weinig kregen over de periode augustus tot en met december 2022.

Tot juli 2022 werden scholen uitbetaald per maand, maar niet elke maand evenveel. Over de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus tot en met december) kregen de scholen iets minder geld en in de laatste zeven maanden wat meer dan normaal. Dat is ruim 7 procent te veel. Dit extra bedrag maakte de lagere betaling in de eerste vijf maanden weer goed.

Na juli 2022, bij de overgang naar betaling per kalenderjaar, kregen basisscholen voor augustus tot en met december het percentage zoals voorheen. De 222 schoolbesturen kwamen ruim 7 procent personeelsvergoeding tekort en moeten dat alsnog krijgen, oordeelt de RvS.

Een woordvoerder van Tielen zei dat de staatssecretaris de uitspraak "nog moet bestuderen" voor er inhoudelijk op kan worden gereageerd. Het is daardoor ook nog niet duidelijk of de uitspraak ook geldt voor alle andere basisschoolbesturen in Nederland. Die hadden namelijk te maken met dezelfde financieringswijze.