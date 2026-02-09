Ook VK bekritiseert Israël over vergroting controle Westoever

LONDEN (ANP/RTR) - Groot-Brittannië heeft Israël opgeroepen zijn besluit om de controle te vergroten over de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied, terug te draaien. Daarmee sluit het zich aan bij de EU, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die de stap eveneens hebben bekritiseerd.

"Het Verenigd Koninkrijk veroordeelt de beslissing van het Israëlische veiligheidskabinet van gisteren om de Israëlische controle over de Westelijke Jordaanoever uit te breiden ten zeerste", aldus de Britse regering maandag. "Elke unilaterale poging om de geografische of demografische samenstelling van Palestina te veranderen is volstrekt onaanvaardbaar en zou in strijd zijn met het internationaal recht. We roepen Israël op deze beslissingen onmiddellijk terug te draaien."

Critici stellen dat de Israëlische stap om de uitbreiding van nederzettingen te versoepelen en de bevoegdheden op de Westelijke Jordaanoever te verruimen, neerkomt op annexatie van bezet gebied.