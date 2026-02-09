Techaandelen stuwen Amerikaanse beurzen opnieuw omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag, na een aarzelende start, hoger geëindigd. Vooral technologieaandelen hadden de opgaande lijn weer te pakken, na het stevige herstel op vrijdag. Toen gingen chipbedrijven hard omhoog nadat grote Amerikaanse techconcerns forse investeringen in AI-datacentra hadden aangekondigd.

De S&P 500-index, met de 500 grootste beursbedrijven van de Verenigde Staten, steeg 0,5 procent tot 6964,82 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,9 procent op 23.238,67 punten. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven won vrijdag 2,5 procent en sloot voor het eerst boven de 50.000 punten.

Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse banenrapport. De publicatie daarvan werd vorige week uitgesteld door de kortstondige sluiting van de Amerikaanse overheid. Het rapport komt nu woensdag. Aan het einde van de week komen ook nieuwe inflatiegegevens naar buiten. Beide cijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.