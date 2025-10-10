Ook VK en Canada willen Russische tegoeden voor Oekraïne

LUXEMBURG (ANP) - Naast de EU overwegen ook het Verenigd Koninkrijk en Canada om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën in Luxemburg.

De Europese Commissie heeft aan de EU-lidstaten voorgesteld om de bevroren Russische financiële tegoeden te gebruiken voor een renteloze lening van 140 miljard euro aan Oekraïne. Het gaat om geld dat bij de in België gevestigde financiële instelling Euroclear staat. Nu wordt alleen de rente op die tegoeden voor steun aan Oekraïne gebruikt.

In het VK en Canada zijn ook Russische tegoeden bevroren. Volgens Eurocommissaris Dombrovskis hebben de twee landen "interesse getoond om het Europese voorbeeld te volgen".

De Eurocommissaris vindt dat internationale donoren, waaronder de G7-leden, moeten bijdragen aan het dichten van het Oekraïense financieringstekort.