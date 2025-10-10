Nobelprijswinnares noemt Trump bondgenoot in vrijheidsstrijd

CARACAS (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado noemt het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede een "enorme erkenning" voor de strijd die de Venezolanen al jaren voeren voor vrijheid. Ze doet op X ook een beroep op de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf aanspraak maakte op de prestigieuze onderscheiding, maar misgreep.

"Wij staan ​​op de drempel van de overwinning", aldus Machado. "En we rekenen er meer dan ooit op dat president Trump, de bevolking van de Verenigde Staten, de bevolking van Latijns-Amerika en alle democratische landen wereldwijd onze belangrijkste bondgenoten zijn bij het bereiken van vrijheid en democratie. Venezuela zal vrij zijn!"

Trump heeft Machado nog niet gefeliciteerd met haar overwinning. Hij heeft de afgelopen maanden vaak en openlijk gezegd dat hij zelf de vredesprijs verdiende, omdat hij naar eigen zeggen als bemiddelaar meerdere oorlogen heeft opgelost. Het Noorse Nobelcomité heeft in elk geval geen rekening gehouden met het staakt-het-vuren in de Gazastrook dat deze week werd gepresenteerd naar aanleiding van een plan van Trump. Het comité kwam maandag voor het laatst bijeen, voordat de deal werd aangekondigd.

Vrijheidsstrijder

Trump heeft Machado in het verleden wel vaak geprezen omdat ze het opnam tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Afgelopen januari zei Trump dat Machado de stem van het volk vertegenwoordigde en noemde hij haar een vrijheidsstrijder.

Trump is ook een felle criticus van Maduro en het conflict tussen de twee is de afgelopen weken geëscaleerd. Volgens de Amerikaanse president heeft Maduro banden met drugskartels. De Verenigde Staten hebben een beloning van 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) uitgeloofd voor het gevangennemen van Maduro.