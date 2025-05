Ook Vlaamse zenders draaiden woensdag Lichtje Branden voor Freek

BRUSSEL (ANP) - Ook diverse Belgische zenders hebben zich woensdagochtend aangesloten bij het spontane initiatief om rond 10.00 uur het lied Lichtje Branden van Suzan & Freek te draaien. Dat laat een woordvoerder van de VRT aan het ANP weten.

"Suzan & Freek zit vooral in de playlist bij onze radiozenders MNM, Radio 2 en Radio 2 Bene", zegt ze. "De drie radiozenders speelden vanochtend ook om 10.00 uur het nummer Lichtje Branden, naar aanleiding van het nieuws gisteren." Ook bij Belgische fans is het bericht over de ziekte van Freek hard aangekomen.

Zeker veertien Nederlandse zenders draaiden woensdagochtend rond 10.00 uur het bekende lied van het duo, over hoop houden in moeilijke tijden. Het initiatief kwam van fans, die radiozenders in de ochtenduren vroegen mee te doen aan het initiatief. In elk geval NPO Radio 2, 3FM, Sterren NL, JOE, NPO Radio 5, 538, Qmusic, Sublime, Veronica, 100% NL, Radio 10, Rijnmond, Omroep West en Den Haag FM deden mee aan de steunbetuiging.

De zenders werden woensdagochtend overspoeld met reacties van luisteraars. Suzan & Freek maakten dinsdag bekend dat Freek ongeneeslijk ziek is en dat zij daarom per direct stoppen met optreden.