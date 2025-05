Brussel wil fonds om investeringen in techbedrijven te stimuleren

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een fonds opzetten dat zich moet richten op investeringen in succesvolle technologische start-upbedrijven. Dit zogeheten Scaleup Europe Fonds zou in 2026 moeten starten en medegefinancierd en beheerd worden door private investeerders. Het fonds is onderdeel van een strategie voor start-ups en succesvolle start-ups (scale-ups) die Eurocommissarissen Stéphane Séjourné (Handel) en Ekaterina Zaharieva (Start-ups) woensdag presenteerden.

In de EU is er relatief weinig investeringsgeld beschikbaar voor technische scale-ups, wel zeven keer minder dan in de Verenigde Staten, ziet de Commissie. Banken vinden het vaak te risicovol, terwijl de opbrengsten bij succes vaak gigantisch hoog kunnen zijn, zei een EU-bron. De Commissie hoopt dat met het opzetten van het fonds er meer geld gaat naar dit soort technologische bedrijven, waar "het concurrentievermogen en mogelijk zelfs de welvaart van de EU vanaf hangt", aldus de EU-bron.

Uit hoeveel geld het fonds zal bestaan en welk aandeel daarvan EU-geld is, is nog onbekend.

TU Delft

Naast een fonds wil de Commissie ook simpelere regels voor start-ups. Zo zijn er per lidstaat nu nog te veel verschillende financieringsregels voor beginnende en succesvolle techbedrijven, ziet de Commissie. Om talent aan te trekken en te behouden, zouden er bijvoorbeeld ook belastingvoordelen moeten komen voor werknemers die op afstand werken in meerdere EU-landen.

Ook wil de Commissie dat er beter gebruik wordt gemaakt van de innovatieve tech-ideeën die op universiteiten worden ontwikkeld. Volgens de EU-bron ligt twee derde van de patenten die op universiteiten zijn ontwikkeld nog op de plank. De Commissie wil dat techbedrijven en universiteiten elkaar beter weten te vinden voor de ontwikkeling van deze patenten. Als voorbeeld noemde de EU-bron hoe de Technische Universiteit in Delft samenwerkt met het bedrijfsleven.

De Europese lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over de plannen.