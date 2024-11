Ook voorzitter Europarlement roept op tot samenwerking VS

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van het Europese Parlement Roberta Metsola wil samenwerken met de Verenigde Staten om "ongekende geopolitieke uitdagingen aan te pakken", schrijft ze in een bericht op X. Daarin feliciteert ze Donald Trump met zijn verkiezingsoverwinning. In eerdere reacties benadrukten ook de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad het belang van samenwerking tussen de EU en de VS.

"Europa is er klaar voor", vervolgt Metsola. Samenwerking is ook nodig om "de trans-Atlantische band sterk te houden, geworteld in onze gedeelde waarden van vrijheid, mensenrechten, democratie en open markten".