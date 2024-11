Nederlandse Europarlementariërs bezorgd over toekomst met Trump

BRUSSEL (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs spreken in eerste reacties hun zorgen uit over de eenheid en toekomst van Europa, nu Donald Trump opnieuw president van de Verenigde Staten wordt. De PVV in het Europarlement daarentegen is verheugd.

De keuze voor Trump "brengt onzekerheid naar Europa", schrijft Malik Azmani (VVD) op X. "Het betekent dat we voor onze eigen veiligheid moeten zorgen, zoals een sterke verdediging en economie, maar ook een sterke maatschappij." Tegelijkertijd moet de EU blijven werken aan "een goede relatie met onze bondgenoot Amerika".

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy noemt de winst van Trump op X "goed nieuws voor Poetin en Orbán, slecht nieuws voor onze Europese veiligheid, de wereldeconomie en het klimaat".

'Zelf verantwoordelijk'

"Het mag voor ons niet uitmaken wie president van de VS is", schrijft CDA-Europarlementariër Tom Berendsen op X. "Wij behoren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze veiligheid, economie en energie." Hij is "hoopvol". "Met fatsoenlijke politiek kunnen we dat."

Sebastiaan Kruis (PVV) laat in drie woorden zijn blijdschap zien: WIN WIN WIN! schrijft hij op X, met een petje van Trump op het hoofd en op de achtergrond een campagnevlag van de Amerikaan.