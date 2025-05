Ook vorig jaar veel agressie en geweld tegen politie

DEN HAAG (ANP) - Politiemensen kregen ook vorig jaar veel te maken met agressie en geweld. In 2024 deden politiemedewerkers 12.543 keer melding van een vorm van mishandeling, meldt de politie op basis van de jaarcijfers. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

In bijna de helft van de meldingen (5352) ging het om belediging, maar er is ook sprake van poging tot doodslag (139), poging tot zware mishandeling (167) en zware mishandeling (46). "Geweld tegen politieambtenaren is niet normaal en mag dat ook nooit worden", zei Henk van Dijk, programmamanager geweld tegen politieambtenaren. "Dit heeft grote impact op politiemensen."

Er waren 23 meldingen van doxing: het verspreiden van persoonsgegevens met als doel iemand te intimideren. "De absolute aantallen lijken misschien niet hoog, maar zo'n aantal zegt niets over de enorme impact die het heeft op iemands omgeving. Het bedreigen en intimideren van politiemedewerkers in hun privéleven gaat ver over de grens", aldus Van Dijk.