Britse wielrenner Cavendish kondigt nu echt afscheid aan

SINGAPORE (ANP) - Mark Cavendish beëindigt zondag in het Tour de France Criterium van Singapore zijn wielerloopbaan. Dat meldt de Britse topsprinter in een boodschap op Instagram. "Ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven", schrijft de renner, die afgelopen zomer met zijn 35e ritoverwinning in de Tour de France een record neerzette.

Cavendish (39) kwam sinds de Tour van afgelopen zomer niet meer in officiële wedstrijden in actie, maar nam vorige week nog wel deel aan een criterium in het Japanse Saitama. Over zijn toekomst liet hij zich nooit in duidelijke bewoordingen uit. "Zondag rijd ik mijn laatste wedstrijd als wielerprof", schrijft hij nu. "Ik heb het geluk dat ik twintig jaar heb kunnen doen waarvan ik houd en dat ik alles heb bereikt wat ik als wielrenner kan bereiken. Het wielrennen heeft me veel gegeven."

Naast zijn 35 ritzeges in de Tour - één meer dan de Belgische wielerlegende Eddy Merckx - won hij onder meer zeventien etappes in de Giro d'Italia, de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo (2009) en de wereldtitel in Kopenhagen (2011).