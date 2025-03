Oorzaak stroomstoring Den Haag was mechanisch defect

DEN HAAG (ANP) - De stroomstoring in Den Haag dinsdagmiddag werd veroorzaakt door een mechanisch defect. Een woordvoerder van netbeheerder Stedin bevestigt woensdag berichtgeving hierover door Omroep West.

De storing trad dinsdag iets na 16.00 uur op en legde grote delen van Den Haag plat. Trams tussen het centrum en Scheveningen konden niet rijden en ook stoplichten waren uitgevallen. Het stadhuis in het centrum was telefonisch onbereikbaar en in Scheveningen werd een zwembad ontruimd. Ook diverse ministeries werden ontruimd.

Waar het mechanische defect zich precies heeft voorgedaan en wat het probleem precies was, is niet duidelijk. Stedin zegt blij te zijn dat de storing dinsdag na ongeveer anderhalf uur kon worden verholpen.