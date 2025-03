Oostenrijkse regering vijf maanden na stembusgang geïnstalleerd

WENEN (ANP/DPA) - De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft de nieuwe christendemocratische premier Christian Stocker en diens ministers geïnstalleerd. De centrumlinkse regering bestaat uit Stockers ÖVP, de sociaaldemocratische SPÖ en de liberale partij Neos. SPÖ-voorman Andreas Babler is vicepremier en Beate Meinl-Reisinger van de partij Neos is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

De radicaal-rechtse Vrijheidspartij FPÖ werd bij de verkiezingen eind september de grote winnaar en grootste partij. Om de FPÖ buiten de regering te houden onderhandelden de centrumlinkse partijen lang over een coalitie, maar dat mislukte. De ÖVP probeerde vervolgens samen met de FPÖ te regeren, maar deze onderhandelingen strandden ook. Dit jaar slaagde de nieuwe poging van de centrumlinksen en liberalen om een regering zonder de FPÖ te vormen.

Het waren de langste coalitiegesprekken in Oostenrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook is het voor het eerst sinds de jaren veertig dat er drie partijen in de regering zitten. FPÖ-leider Herbert Kickl spreekt van een "coalitie van verliezers", omdat zijn partij de grootste is geworden en volgens opiniepeilingen bij nieuwe verkiezingen nog groter zou worden.