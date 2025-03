Soundtrack Schindler's List nieuwe nummer 1 in Filmmuziek Top 200

HILVERSUM (ANP) - Schindler's List van componist John Williams staat dit jaar bovenaan de Filmmuziek Top 200 van NPO Klassiek. De soundtrack van de gelijknamige oorlogsfilm uit 1993 heeft van de luisteraars de meeste stemmen gekregen, maakte de radiozender maandag bekend.

De afgelopen vier jaar voerde Once Upon a Time in the West van componist Ennio Morricone de lijst aan. Dit jaar staat die muziek op nummer twee. De Italiaan staat met tien composities in de Filmmuziek Top 200. Hofleverancier is Hans Zimmer met 22 noteringen, gevolgd door Williams met vijftien soundtracks.

De hoogste nieuwe binnenkomer is dit jaar de muziek van de film Skyfall, op nummer 40. De soundtrack van de 23e James Bond-film werd gecomponeerd door Thomas Newman en de gelijknamige titelsong is van de Britse zangeres Adele. De lijst bevat dit jaar achttien nieuwkomers.

De lijst is op donderdag en vrijdag te horen op NPO Klassiek. Via tv-zender NPO 2 Extra kan de uitzending ook worden bekeken. De presentatie is in handen van Ab Nieuwdorp, Jan van Poppel, Beitske de Jong, Pieter van Nes, Hans Smit, Jet Berkhout, Sander Zwiep en Carine Lacor.