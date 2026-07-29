Op meer zwemlocaties geldt waarschuwing voor gezondheidsrisico's

DEN HAAG (ANP) - Er wordt op fors meer zwemlocaties gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit, blijkt uit een analyse van het ANP van data van Zwemwater.nl. Bij het vorige peilmoment aan het einde van juni werd op 46 locaties gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's. Op dit moment geldt dat voor 104 zwemplekken.

Nederland telt in totaal ongeveer 950 officiële zwemlocaties. In deze plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën.

Naast dat er op meer locaties wordt gewaarschuwd, geldt ook op meer locaties een negatief zwemadvies. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen afgeraden. Bij de vorige inventarisatie op 23 juni werd nog 35 keer een negatief zwemadvies afgegeven.

Op 781 zwemplekken kunnen mensen zonder gezondheidsrisico's afkoelen. De waterkwaliteit van zwemlocaties kan achteruitgaan wanneer het lang warm weer is. De locaties worden tot 1 oktober, het einde van het zwemseizoen, gecontroleerd.