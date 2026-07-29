ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ILT stelt onderhoudstak KLM onder verscherpt toezicht

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 8:18
anp290726057 1
AMSTELVEEN (ANP) - De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat bevestigt KLM na berichtgeving door de Volkskrant. Volgens de maatschappij heeft de toezichthouder gebreken vastgesteld in de wijze waarop bijvoorbeeld verfschades of kleine deukjes bij vliegtuigen worden afgehandeld.
Het gaat om "kleinere bevindingen", stelt een woordvoerster van KLM. Ze benadrukt dat de veiligheid van vliegtuigen niet in het geding is. KLM heeft wel te horen gekregen dat de genoemde beschadigingen aan toestellen sneller kunnen worden afgehandeld en administratief beter kunnen worden vastgelegd.
De maatschappij voerde eerder al verbetermaatregelen door, maar die hadden "niet altijd blijvend resultaat". KLM voert nu opnieuw verbeteringen door en rapporteert de voortgang daarvan aan ILT.
KLM Engineering & Maintenance (E&M) onderhoudt niet alleen vliegtuigen van KLM en Transavia, maar ook van ruim tweehonderd andere maatschappijen, waaronder British Airways, Lufthansa en Emirates.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

huishoudens-nederland-1995-2025

We zijn een land van eenlingen geworden (en daarom zijn de huizen op)

Loading