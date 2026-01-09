Op meerdere plekken in noorden geen treinen door wisselstoringen

GRONINGEN (ANP) - Door wisselstoringen kunnen er vrijdagochtend op meerdere plekken geen treinen rijden in het noorden van Nederland. Vanwege zware sneeuwval geldt code oranje in de drie noordelijke provincies.

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden veel minder treinen. Dit kan tot in de middag duren. Ook rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven, tussen Delfzijl en Appingedam en tussen Groningen Europapark en Veendam.

ProRail meldt op deze lijnen aan de slag te gaan met het sneeuwvrij maken van de wissels. "Een aannemer en onze incidentenbestrijders zijn onderweg om de wissels daar weer sneeuwvrij te maken. We adviseren reizigers om kort voor vertrek een reisplanner te raadplegen."