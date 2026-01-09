Zelensky: ambassade Qatar in Kyiv geraakt bij Russische aanval

KYIV (ANP) - Bij een grootschalige aanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv is de ambassade van Qatar geraakt door een Russische drone. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op sociale media. Onduidelijk is hoe groot de schade is. Zelensky sprak lof uit voor de rol die Qatar speelt in de onderhandelingen over krijgsgevangenen.

Rusland zei eerder dat de aanval op meerdere delen van Oekraïne gezien moet worden als vergelding voor een vermeende aanval door Oekraïne op een buitenverblijf van president Vladimir Poetin eind december. Voor die bewering heeft het Kremlin vooralsnog geen sluitend bewijs geleverd. Volgens Kyiv werden bij de aanval van vrijdag honderden drones en zeker 36 raketten ingezet, waaronder de hypersonische Oresjnik-raket. Die zou zijn ingezet in het westelijke Lviv, niet ver van de grens met EU-land en NAVO-lidstaat Polen.

Buitenlandminister Andri Sybiha noemde de aanval een "test" van de eensgezindheid binnen de EU en de NAVO. Kyiv heeft verzocht om een spoedberaad bij de VN-Veiligheidsraad.