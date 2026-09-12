SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - AI-systemen van ChatGPT-maker OpenAI hebben al in mei honderden schadelijke softwarepakketten geüpload naar het platform RubyGems. Dat zeggen AI-onderzoekers. Het incident gebeurde twee maanden voordat AI-systemen van OpenAI tijdens veiligheidstests inbraken bij het programmeursplatform Hugging Face.

Volgens de onderzoekers werden op 11 mei honderden schadelijke pakketten op RubyGems gezet, een website waar programmeurs software kunnen delen. "We denken dat deze zijn gemaakt door interne OpenAI-agenten", stellen zij. OpenAI heeft het incident bevestigd tegenover The Wall Street Journal, die er als eerste over berichtte. AI-modellen achter toepassingen zoals chatbots en beeldgeneratoren worden agenten genoemd wanneer ze autonoom handelen om taken uit te voeren.

Volgens OpenAI gebruikten de AI-agenten RubyGems tijdens tests om toegang tot het internet te krijgen, "onschuldige taken" uit te voeren en openbare informatie te verzamelen. Het bedrijf zegt verder onderzoek te doen naar het gedrag van de agenten tijdens training en tests.

In juli braken ongeveer 700 AI-agenten van OpenAI in bij Hugging Face. Daarbij probeerden de systemen volgens OpenAI in veel gevallen hun sporen uit te wissen. Het bedrijf sprak van een "ongekend cyberincident".