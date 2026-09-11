Zverev plaatst zich op US Open voor derde grandslamfinale op rij

NEW YORK (ANP) - Alexander Zverev heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag op de US Open voor zijn derde grandslamfinale op rij geplaatst. De Duitse nummer één van de plaatsingslijst was in drie sets te sterk voor de Russische nummer 50 van de wereld, Karen Chatsjanov: 6-3 7-6 (7) 7-6 (6). In de finale treft Zverev de winnaar van een Amerikaans onderonsje tussen Frances Tiafoe en Ben Shelton, dat later in de nacht van vrijdag op zaterdag begint.

Zverev won eerder dit jaar met Roland Garros zijn eerste grandslamtoernooi, hoewel hij al jaren meedraait in de internationale top van het tennis. Op Wimbledon bereikte hij opnieuw de finale, maar die verloor hij van de Italiaanse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Bij afwezigheid van Sinner is Zverev de hoogst geplaatste speler op de US Open.

In de kwartfinale won Zverev in drie sets van Botic van de Zandschulp. De Nederlander evenaarde met die kwartfinaleplaats zijn beste resultaat in New York uit 2021.