DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie verwacht dat het mogelijk nog weken afgesloten is van het internet. Het OM koppelde vorige week alle interne systemen los van internet na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over "een kwetsbaarheid" in het systeem.

"De oplossing voor de verstoring is ingewikkeld en vergt tijd", aldus het OM in een verklaring.