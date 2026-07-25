Openbaar Ministerie pakt recordbedrag af van criminelen

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2025 een record aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat om 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen.

In 2024 ging het om bijna 410 miljoen euro, het jaar daarvoor ruim 360 miljoen euro. Het OM heeft voor 2,9 miljard aan afgepakte goederen en geld in beheer.

In totaal zijn in 2025 door het OM 3882 witwaszaken afgerond. In Nederland is dat jaar een bedrag van circa 18,3 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Een jaar daarvoor ging het om veel meer, 46,9 miljoen euro. Ook zijn er vele tientallen miljoenen aan cryptovaluta bevroren of in beslag genomen in het buitenland.

Het OM zegt zich meer te focussen op zaken waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. Verder moet er volgens het OM meer informatie worden uitgewisseld tussen overheden, maar ook tussen overheid en private partijen.