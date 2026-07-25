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Indiase onderwijsminister stapt op na aanhoudende demonstraties

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 12:21
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NEW DELHI (ANP/AFP/RTR) - De Indiase onderwijsminister Dharmendra Pradhan stapt op na de aanhoudende demonstraties in het land, de grootste in jaren. De jonge betogers eisten onder meer zijn vertrek na een reeks onregelmatigheden bij belangrijke examens.
Hun woede ontstond na onder meer het uitlekken van een toelatingsexamen, waardoor miljoenen mensen de toets opnieuw moesten doen, en een storing in een onlinebeoordelingssysteem. De betogingen weerspiegelen ook de onvrede over werkloosheid, corruptie en het gebrek aan verantwoording door de overheid. Het nieuws over Pradhan werd onder betogers met gejuich ontvangen.
Duizenden jongeren hebben zich sinds juni aangesloten bij protesten van de kakkerlakkenbeweging (CJP). Die voerde deze week tweemaal overleg met de regering. Zaterdag is er een derde overleg. Volgens een woordvoerder van de CJP willen de betogers onder meer compensatie voor gedupeerden van de onregelmatigheden en willen zij dat alle juridische procedures tegen de betogers worden ingetrokken.
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