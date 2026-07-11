Opgepakte man na moord Ann Widdecombe is geen verdachte meer

NEWTON ABBOT (ANP) - De 26-jarige man die werd opgepakt op verdenking van de moord op de conservatieve Britse oud-politica Ann Widdecombe, is geen verdachte meer. De politie meldt dat hij is vrijgelaten en geen deel meer uitmaakt van het onderzoek. De politie denkt nu volgens Britse media ook dat ze al bijna een etmaal dood was voor ze donderdag werd gevonden.

De 78-jarige Widdecombe werd dood in haar huis in Haytor in het graafschap Devon door een tuinman aangetroffen. Ze had ernstige verwondingen aan het hoofd. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat er een politiek motief was of sprake was van terrorisme. De politie herhaalt zaterdag dat het onderzoek nog in een beginfase zit en daarom beperkte informatie over de moordzaak deelt. Wel herhaalde de politie op zoek te zijn naar een witte man.

Widdecombe was parlementariër, onderminister en tv-persoonlijkheid. Ze was aanvankelijk van de Conservatieve Partij en later van Reform UK. Ze was voorstander van de Brexit en zat in het Britse Lagerhuis en later in het Europees Parlement. Bij het publiek was ze onder meer bekend door haar optredens in media, onder meer in het BBC-programma Strictly Come Dancing en door haar steun aan rechtse politici.

Ze had woensdagmorgen nog op televisie het beleid van Reform UK-leider Nigel Farage geprezen. Ze zou aan het begin van woensdagmiddag via een videoverbinding ook haar opwachting maken in een programma van Channel 5. Daar is om 12.19 uur lokale tijd nog een boodschap over uitgewisseld, maar daarna werd er niets meer van Widdecombe gehoord. Pogingen van Channel 5 om met haar in contact te komen mislukten.