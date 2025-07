Opgravingen in kindermassagraf in Ierland van start

TUAM (ANP/AFP) - Maandag zijn de opgravingen begonnen van een massagraf bij een voormalig moeder-en-kindhuis in het westen van Ierland. Er wordt vermoed dat honderden lichamen van baby's en jonge kinderen begraven liggen op de locatie in de plaats Tuam.

Amateurhistoricus Catherine Corless ontdekte ruim tien jaar geleden overlijdensaktes van 796 baby's en jonge kinderen die in het tehuis verbleven. Maar er was niet vastgelegd wat er met de lichamen was gebeurd. Vervolgens werden in 2017 bij proefopgravingen al aanzienlijke hoeveelheden stoffelijke resten van baby's gevonden.

Tussen 1925 en 1961 runden katholieke nonnen er het moeder-en-kindhuis St. Mary's, waar vrouwen werden ondergebracht die ongehuwd zwanger waren en door hun families waren verstoten. Er bestonden meerdere van dergelijke instellingen in Ierland, die een onderdrukkend en vrouwonvriendelijk karakter hadden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ierse en buitenlandse experts en zal twee jaar in beslag nemen.