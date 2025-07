Tata Steel Nederland schrapt minder banen bij reorganisatie

VELSEN-NOORD (ANP) - Tata Steel Nederland gaat minder banen schrappen met de eerder aangekondigde reorganisatie. De staalproducent wil 1224 voltijdsbanen laten verdwijnen, meldt een woordvoerder. Bij de aankondiging in april waren dit er nog 1600, ongeveer een op de vijf werknemers van het hoogovencomplex bij IJmuiden.

Maandag heeft Tata Steel de gedetailleerde adviesaanvraag bij de ondernemingsraad intern verspreid. Daarin zijn de plannen volgens de staalproducent verder uitgewerkt. De reorganisatieplannen zijn onderdeel van een "transformatieprogramma" dat de winstgevendheid moet herstellen en de concurrentiepositie moet verbeteren. Tata Steel wil onder meer voor 150 miljoen euro aan personeelskosten per jaar besparen. Het bedrijf meldde in april al vooral managementfuncties te willen schrappen.

De omvang van de reorganisatie is volgens Tata Steel nog niet definitief. De directie moet er nog een beslissing over nemen. Het bedrijf verwacht dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar zal gebeuren.