Bloomberg: superolietanker uit Straat van Hormuz vaart naar Japan

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 12:08
anp290426114 1
TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japan kan een nieuwe lading olie uit het Midden-Oosten ontvangen, ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Een Japanse supertanker met ruwe olie verliet dinsdagavond laat de vrijwel afgesloten zeestraat, meldt persbureau Bloomberg. De tanker zou woensdagochtend vroeg zijn bestemming hebben aangepast naar het Japanse Nagoya.
Het schip is volgens Bloomberg een van de grootste tankers die de Straat van Hormuz passeerde sinds de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens die enkele weken geleden begon.
De Japanse premier Sanae Takaichi bevestigde op X dat een schip dat banden heeft met Japan door de zeestraat is gevaren en op weg was naar Japan. Ze vermeldt niet om wat voor vaartuig het gaat. "We hebben elke gelegenheid aangegrepen om bij Iran aan te dringen dat het cruciaal is om snel de vrije en veilige doorvaart van alle schepen, inclusief die van Japan, door de Straat van Hormuz te waarborgen", stelt de premier.
