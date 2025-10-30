ECONOMIE
Opkomst het laagst in Rotterdam, Heerlen en Schiedam

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 10:13
anp301025133 1
DEN HAAG (ANP) - In de gemeenten Rotterdam, Heerlen en Schiedam is de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen het laagst. Dit blijkt uit voorlopige opkomstcijfers die zijn doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst.
In Rotterdam is 63,4 procent van de kiesgerechtigden komen stemmen. Dat is iets minder dan in 2023, toen 64,2 procent de stem uitbracht. In Heerlen ging het om 65,2 procent, ten opzichte van 66,3 procent in 2023.
In Schiedam was de opkomst met 67,6 procent nagenoeg gelijk (67,7 procent in 2023).
