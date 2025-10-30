Internationale media kijken naar 'nek-aan-nekrace' in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandse media volgen met grote belangstelling de spannende verkiezingsuitslagen in Nederland. De uitslagen liggen dicht bij elkaar, de PVV maakte een comeback en de in Europa bekende Frans Timmermans stapte op, melden websites in Europa en daarbuiten. De woorden 'nek-aan-nekrace' en 'nagelbijter' vallen.

"Rechts-populist Wilders loopt in, nek-aan-nek met links-liberale Democraten", kopt het Duitse blad Der Spiegel op zijn website. Bij Bild staat in een opvallend oranje blok de tekst "Partij Wilders loopt in!" De tabloid spreekt van een "Wahlkrimi", of verkiezingsthriller.

Ook de BBC gebruikt de term 'nek-aan-nekrace'. Dat het spannend zou worden, wist de Nederlandse kiezer vooraf al, merkt de Britse omroep op. Hoewel nog altijd onduidelijk is of PVV of D66 de grootste is, kijkt de site vooral naar de middenpartijen. "Zelfs zonder een heldere overwinning heeft Jetten, die een opmerkelijke campagne heeft gevoerd, een betere kans om de nieuwe regering te leiden."

'Krachtige afkeuring Wilders'

The New York Times spreekt op basis van de exitpoll, toen de PVV verder achterbleef op D66 dan in latere prognoses, van een "krachtige afkeuring" van de partij van Geert Wilders. Zo ziet The Wall Street Journal de uitslag ook. "Wilders, een van de meest ervaren en bekendste uiterst-rechtse politici die in Europa in opkomst zijn, lijkt veroordeeld tot politiek ballingschap."

Vlaamse media hielden liveblogs bij over de stembusgang in Nederland. "Nagelbijten in Nederland", kopt het blog van De Morgen. VRT Nieuws maakte ook een profiel van het succesvolle D66 en Rob Jetten. Daarin wordt onder meer opgemerkt dat hij goede sier maakte met zijn optreden in het van oorsprong Belgische televisieprogramma De Slimste Mens. "Eigenlijk heeft Jetten deze keer gedaan wat Wilders twee jaar geleden deed", schrijft De Standaard. "Pas in de laatste rechte lijn steeg hij in de peilingen, waardoor de vele zwevende kiezers in het stemhokje hun stem gaven aan de partij die de wind in de zeilen had."

Veel internationale media besteden ook aandacht aan het vertrek van Frans Timmermans als leider van GroenLinks-PvdA. De politicus is in heel Europa bekend, vooral door zijn eerdere rol als vicevoorzitter van de Europese Commissie. The Guardian omschrijft hem als een politieke "veteraan". De in Brussel veelgelezen nieuwssite Politico spreekt van een "verkiezingsdebacle".