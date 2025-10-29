Opluchting bij PvdD om behoud zetels volgens exitpoll

DEN HAAG (ANP) - De exitpoll van de Tweede Kamerverkiezingen is door de Partij voor de Dieren overwegend positief ontvangen. Volgens de exitpoll zou de partij de drie zetels behouden. Voorzitter van het partijbestuur Zwanny Naber zegt dat de partij heeft laten zien dat ze met drie zetels veel kan bereiken.

Toen bleek dat de BBB en de PVV waarschijnlijk gaan inleveren, klonk er gejuich. "Op het eerste gezicht" is een progressieve verschuiving te zien, aldus Naber.

Opnieuw was er intern gedonder bij de Partij voor de Dieren kort voor de verkiezingen. Het Eerste Kamerlid en medeoprichter Niko Koffeman besloot zich een week voor de stembusgang af te splitsen. De partij zou zich onder leiding van Ouwehand niet genoeg op dierenrechten concentreren.