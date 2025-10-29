ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opluchting bij PvdD om behoud zetels volgens exitpoll

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:28
anp291025339 1
DEN HAAG (ANP) - De exitpoll van de Tweede Kamerverkiezingen is door de Partij voor de Dieren overwegend positief ontvangen. Volgens de exitpoll zou de partij de drie zetels behouden. Voorzitter van het partijbestuur Zwanny Naber zegt dat de partij heeft laten zien dat ze met drie zetels veel kan bereiken.
Toen bleek dat de BBB en de PVV waarschijnlijk gaan inleveren, klonk er gejuich. "Op het eerste gezicht" is een progressieve verschuiving te zien, aldus Naber.
Opnieuw was er intern gedonder bij de Partij voor de Dieren kort voor de verkiezingen. Het Eerste Kamerlid en medeoprichter Niko Koffeman besloot zich een week voor de stembusgang af te splitsen. De partij zou zich onder leiding van Ouwehand niet genoeg op dierenrechten concentreren.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading