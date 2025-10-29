ECONOMIE
Gejuich en naam De Vos gescandeerd bij 3 zetels winst FVD

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:23
anp291025337 1
AMSTERDAM (ANP) - De 3 zetels winst in de exit-poll voor Forum voor Democratie zijn met gejuich ontvangen. Het publiek begon de naam van de nieuwe lijsttrekker Lidewij de Vos te scanderen. FVD lijkt van 3 naar 6 zetels te gaan.
Voormalig Tweede Kamerlid Freek Jansen spreekt kort na de eerste exitpoll van een "geweldig resultaat". Volgens hem komt het ook door het "frisse gevoel" dat De Vos bracht als vervanger van Thierry Baudet. "We zijn nu wel een factor van belang", aldus Jansen. Hij complimenteerde Rob Jetten en D66 nog met het goede resultaat.
FVD wisselde voor deze campagne voor het eerst van lijsttrekker. Oprichter Thierry Baudet deed een stapje terug voor De Vos. De partij hoopte daarmee meer in de media te kunnen komen, wat ook is gelukt. FVD was te zien bij meerdere televisieprogramma's en De Vos had interviews met meerdere kranten.
Asielzoekers
De partij verbond in de campagne thema's als wonen en de zorg met asielmigratie. FVD stelde verder veel problemen te kunnen oplossen met het terugsturen van asielzoekers naar het land van herkomst.
In de laatste week van de campagne leek FVD te profiteren van het zetelverlies van PVV en JA21.
