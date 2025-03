Daar is hij weer: opnieuw cel- en taakstraf geëist tegen Willem Engel voor opruiing

Tegen Viruswaarheid-voorman Willem Engel is woensdag in hoger beroep een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist voor opruiing. De activist zou tussen juni 2020 en november 2021 opruiende teksten over corona op sociale media hebben geplaatst, zoals een oproep om medewerkers van prikbussen te fotograferen en deel te nemen aan een verboden demonstratie.

De advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) noemt de uitspraken van Engel "gevaarlijk en risicovol" en vol "hondenfluitjes", ofwel verborgen boodschappen voor de mensen die het willen horen.

De rechtbank sprak Engel begin 2023 grotendeels vrij. Hij kreeg toen een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd na een eis van 180 uur taakstraf en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk. Het OM ging in beroep. Engel ontkent de aantijgingen.