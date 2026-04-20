Opnieuw demonstratie tegen asielzoekerscentrum Den Bosch

DEN BOSCH (ANP) - In Den Bosch werd maandagavond gedemonstreerd op de Beverspijken, op een bedrijventerrein waar een toekomstig azc moet komen. Het was het derde protest daar in een week tijd.

Rond 19.00 uur waren er volgens een verslaggever van het ANP zo'n 250 demonstranten aanwezig. De betogers droegen veel Nederlandse vlaggen bij zich. Op een spandoek was 'fietst jouw kind hier straks nog veilig?' te lezen. Er was veel politie, onder meer te paard en met busjes.

Een halfuur later ging de groep naar een nabijgelegen rotonde. Daar werden ze omsingeld door de politie. Daarna blokkeerde de groep de weg richting de rotonde en werd iets richting de politie gegooid. Niet veel later vertrok de groep demonstranten richting het centrum van het nabijgelegen dorp Engelen.

Einde demonstratie

Een uur later keerde de groep terug en eindigde de demonstratie. De politie laat weten niet te hebben ingegrepen en meldt dat de betoging zonder noemenswaardige gebeurtenissen is verlopen.

Zaterdag heeft de Bossche burgemeester Jack Mikkers nog negen personen een gebiedsverbod opgelegd. Een dag eerder kregen twee anderen eenzelfde verbod. Tot dinsdag 07.00 uur mogen zij niet op bedrijventerrein De Vutter komen.

Bij een protest op donderdag werden twee personen gearresteerd. Toen werden er stenen gegooid en probeerden betogers de eerdergenoemde rotonde te bezetten. Eerder die week probeerden demonstranten tijdens een ander protest de A59 te betreden. In de hoop de demonstratie van maandag onder controle te houden had de gemeente Den Bosch op de eigen website aanwijzingen voor de demonstranten gepubliceerd.