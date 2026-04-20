Wall Street beperkt verlies door nieuwe hoop op einde oorlog

NEW YORK (ANP) - Wall Street beperkte maandag de verliezen, gesteund door hernieuwde hoop bij beleggers op een compromis tussen de VS en Iran over het conflict. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN houden de VS en Iran woensdag een tweede onderhandelingsronde in Pakistan.

In afwachting daarvan hielden beleggers zich op de eerste handelsdag van de nieuwe week gedeisd, na de sterke opmars van vrijdag. Die aandelenrally volgde op de heropening van de Straat van Hormuz door Iran. De spanningen tussen de Amerikanen en Iran liepen afgelopen weekend echter weer op door de inbeslagname van een Iraans vrachtschip door de Amerikaanse marine. Ook sloot Iran zaterdag het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz weer af in reactie op de aanhoudende Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 49.442,56 punten. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 7109,14 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 24.404,39 punten.

Staakt-het-vuren

De S&P 500 en de Nasdaq sloten vrijdag op nieuwe recordstanden. Wall Street kende daarmee een zeer sterke beursweek. Zo won de S&P 500 vorige week 4,5 procent, terwijl de Nasdaq ruim 7 procent steeg. De techzware Nasdaq ging vrijdag zelfs voor de dertiende dag op rij omhoog. Dat is de langste winstreeks sinds 1992.

De beurzen zijn sinds het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran hard gestegen. Beleggers hopen dat de oorlog snel voorbij is en de door AI-gedreven aandelenrally van voor het conflict gaat voort. De huidige wapenstilstand loopt echter op 21 april af en het is nog onduidelijk of die wordt verlengd.

Olieprijs

De olieprijs steeg weer na de forse prijsdaling op vrijdag. Brentolie werd 5 procent duurder op 94,98 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 5,2 procent meer op 86,87 dollar. Vrijdag werd olie nog bijna 12 procent goedkoper.

Oliebedrijven als ExxonMobil (plus 0,9 procent), die vrijdag nog hard daalden door de gekelderde olieprijs, toonden maandag herstel. Bedrijven in de reissector, die erg gevoelig zijn voor hoge brandstofkosten, gingen omlaag. Cruisemaatschappij Carnival zakte 0,7 procent en luchtvaartmaatschappij United Airlines verloor 2,8 procent.

Marvell Technology steeg bijna 6 procent. Technieuwssite The Information meldde dat Google in gesprek is met de chipfabrikant over de ontwikkeling van twee nieuwe chips om AI-modellen efficiënter te laten draaien.