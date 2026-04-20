Laureus Awards voor tennisser Alcaraz en tennisster Sabalenka

MADRID (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft maandag tijdens een gala in Madrid voor het eerst de Laureus Award voor sportman van het jaar gekregen. De prijs voor sportvrouw van het jaar ging voor de eerste keer naar de Belarussische tennisster Aryna Sabalenka. De onderscheiding geldt als de Oscar van de sport. Er waren geen Nederlandse sporters genomineerd.

Alcaraz besloot het jaar als nummer 1 van de wereld en won in 2025 onder meer Roland Garros en de US Open. Sabalenka was eveneens de mondiale nummer 1 en veroverde de titel op de US Open.

Alcaraz en Sabalenka zijn de opvolgers van de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis en de Amerikaanse turnster Simone Biles.

Max Verstappen

Duplantis was dit jaar opnieuw genomineerd, net als tennisser Jannik Sinner, voetballer Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), wielrenner Tadej Pogacar en motorcoureur Marc Márquez. Bij de vrouwen waren naast Sabalenka voetbalster Aitana Bonmatí (Barcelona), zwemster Katie Ledecky en atletes Melissa Jefferson-Wooden, Sydney McLaughlin-Levrone en Faith Kipyegon genomineerd.

Voetballer Lamine Yamal van Barcelona kreeg de award voor beste jonge sporter en Formule 1-coureur Lando Norris ontving de prijs voor doorbraak van het jaar. Snowboardster Chloe Kim werd uitgeroepen tot actiesporter van het jaar. Golfer Rory McIlroy kreeg de award voor comeback van het jaar en Champions League-winnaar Paris Saint-Germain werd sportploeg van het jaar.

In 2022 werd Max Verstappen als eerste Nederlander sportman van het jaar. Rolstoeltennissters Diede de Groot (2024) en Esther Vergeer (2002 en 2008) werden in het verleden uitgeroepen tot parasporter van het jaar. Johan Cruijff ontving in het verleden de 'Lifetime Achievement Award' en de 'Spirit of Sport Award'.