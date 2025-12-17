ECONOMIE
Opnieuw dode wolf aangetroffen in Drenthe

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 10:24
anp171225089 1
ASSEN (ANP) - In Drenthe is bij het dorp Hijken (gemeente Midden-Drenthe) een dode wolf aangetroffen. Het dier is volgens de politie aangereden. De bestuurder van het voertuig dat bij de aanrijding betrokken was, heeft de politie woensdagochtend gebeld, meldt een politiewoordvoerder die berichtgeving door RTV Drenthe bevestigt. Het is de derde keer in ruim een week dat er in Drenthe een dode wolf is aangetroffen.
Eerder gebeurde dat in de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld. In het Drents-Friese Wold ging het ook om een aanrijding. De betrokken automobilist meldde zich bij de politie. De doodsoorzaak van de wolf die dood werd gevonden in de omgeving van het Dwingelderveld is nog onduidelijk en wordt onderzocht. In hetzelfde park achtervolgde een wolf onlangs twee wandelaars. Het dier leek daarbij ook happende bewegingen te maken. De provincie wil deze wolf afschrikken met paintballen en voorzien van een zender.
In Drenthe leven vier wolvenroedels.
