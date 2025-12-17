ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne valt opnieuw belangrijke Russische raffinaderij aan

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 10:20
anp171225088 1
SLAVJANSK AAN DE KOEBAN (ANP/RTR) - Oekraïne heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met drones een belangrijke olieraffinaderij in het zuiden van Rusland aangevallen. Dat meldt de Oekraïense strijdmacht op Telegram.
Volgens lokale autoriteiten leidden vallende brokstukken van die drones daarbij tot een kleine brand bij de raffinaderij bij Slavjansk aan de Koeban, niet ver van de Zwarte Zee. Ook zouden twee mensen gewond zijn geraakt en meerdere huizen zijn beschadigd. Kyiv zegt de schade nog op te maken.
De getroffen raffinaderij is voor Rusland een belangrijke doorvoerplaats voor onder meer olie en was al meermaals doelwit van Oekraïense aanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

ANP-542498360

Gesjoemel met labels van ecologische wasstrips: "ongelofelijk schandalig"

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

Loading