Oekraïne valt opnieuw belangrijke Russische raffinaderij aan

SLAVJANSK AAN DE KOEBAN (ANP/RTR) - Oekraïne heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met drones een belangrijke olieraffinaderij in het zuiden van Rusland aangevallen. Dat meldt de Oekraïense strijdmacht op Telegram.

Volgens lokale autoriteiten leidden vallende brokstukken van die drones daarbij tot een kleine brand bij de raffinaderij bij Slavjansk aan de Koeban, niet ver van de Zwarte Zee. Ook zouden twee mensen gewond zijn geraakt en meerdere huizen zijn beschadigd. Kyiv zegt de schade nog op te maken.

De getroffen raffinaderij is voor Rusland een belangrijke doorvoerplaats voor onder meer olie en was al meermaals doelwit van Oekraïense aanvallen.