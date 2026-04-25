ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw doden bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 17:36
anp250426081 1
BEIROET (ANP/AFP) - Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon hebben opnieuw dodelijke slachtoffers gemaakt. Volgens de Israëlische krijgsmacht IDF heeft het leger dit weekend "meer dan vijftien Hezbollah-terroristen gedood", aldus een IDF-bericht op Telegram. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid bevestigt vier doden, zonder te vermelden of het daarbij inderdaad om Hezbollah-strijders gaat. Er geldt sinds midden april een staakt-het-vuren in Libanon.
Drie personen kwamen om toen Israëlische soldaten een pickuptruck aanvielen. Volgens de IDF waren de inzittenden gewapend. Het Israëlische leger zegt ook een Hezbollah-strijder op een motorfiets te hebben gedood. Bij een luchtaanval achter de door Israël zelf gecreëerde frontlinie in Zuid-Libanon zijn nog eens twee mensen omgebracht. De IDF noemde hen "een bedreiging voor de aanwezige strijdkrachten".
Sinds 2 maart, toen Israël zijn oorlog tegen terreurbeweging Hezbollah hervatte, zijn al bijna 2500 doden gevallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-25 om 06.18.56

Hoe (bijna) alles in twintig jaar twee keer zo duur werd

302402968_m

Mensen die intelligenter zijn dan gemiddeld, hebben deze 3 eigenaardige gewoontes.

images

Epstein had vlak voor zijn dood nog 4 huizen vol jonge vrouwen in Londen

afbeelding

Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump

generated-image (6)

Waarom eerstgeborenen meer verdienen – en wat ziekte ermee te maken heeft

184070491_m

Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

Loading