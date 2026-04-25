Epstein had vlak voor zijn dood nog 4 huizen vol jonge vrouwen in Londen

seksueel misbruik
door Ans Vink
zaterdag, 25 april 2026 om 6:06
Nieuwe documenten laten zien hoe de veroordeelde zedendelinquent tot in zijn laatste maanden jonge vrouwen huisvestte in luxe appartementen in Londen, terwijl de Britse politie eerdere waarschuwingen negeerde.
Jeffrey Epstein bleef tot vlak voor zijn dood in 2019 jonge vrouwen huisvesten in luxe flats in de Londense wijken Kensington en Chelsea. Uit een groot dossier met miljoenen pagina’s aan e-mails, bonnetjes, creditcardoverzichten en huurcontracten blijkt dat hij meerdere appartementen financierde en zelf de huur en dagelijkse uitgaven van vrouwen betaalde.
Volgens een BBC‑onderzoek gaat het om minstens vier flats in een van de duurste stukken van de Britse hoofdstad, waar ten minste zes vrouwen woonden die zich later als slachtoffer van zijn misbruik meldden. Een deel van hen werd uit Rusland en Oost‑Europa naar het Verenigd Koninkrijk gehaald en kreeg van Epstein niet alleen onderdak, maar ook geld voor Engelse taallessen en andere kosten. In mails is te lezen hoe hij zich presenteert als “landlord” die de huur betaalt, maar ook dreigt de geldkraan dicht te draaien als vrouwen stoppen met voor hem te “werken”.
De documenten laten zien dat Epstein tot in de laatste maanden van zijn leven actief bezig was met de Londense flats. Zo werd een vrouw nog 16 dagen voor zijn arrestatie per trein tussen Londen en Parijs vervoerd, terwijl andere reizen en uitgaven verborgen bleken in tienduizenden regels aan creditcardtransacties. De National Crime Agency deelde al in 2019 financiële informatie met de FBI over betalingen aan een rekening bij Coutts voor de huur van een Chelsea‑flat.
De onthullingen zijn extra omstreden omdat de Metropolitan Police al in 2015 meldingen over Epstein ontving, maar meermaals besloot geen volledig strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Slachtoffers en juristen dringen nu aan op een onafhankelijk onderzoek naar de vraag hoe Epstein jarenlang vrouwen in Londen kon huisvesten, terwijl er bij de autoriteiten al signalen over zijn misbruik bekend waren.

Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

Het mirakel van Tsjernobyl: de natuur floreert

Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs

Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer

Dit waren de drie populairste hobby's in de Middeleeuwen

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

