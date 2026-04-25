Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

psychologie
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 25 april 2026 om 14:22
Volgens psychologen kan een ogenschijnlijk onschuldige gedachte veel kwaad doen. Het gaat om het zinnetje: 'wat als dit misgaat?' Het nestelt zich in het hoofd van veel mensen en beïnvloedt keuzes, relaties en kansen.
Iedereen kent momenten van twijfel. Het probleem ontstaat wanneer deze vijf woorden de standaard worden: een mentale reflex die automatisch opduikt bij elke nieuwe stap. Wat begint als voorzichtigheid, kan langzaam veranderen in verlammende onzekerheid.
In de praktijk uit zich dat op uiteenlopende manieren. Werknemers die plots blokkeren wanneer ze een vergadering moeten leiden. Partners die hun kwetsbaarheden inslikken uit angst voor afwijzing. Kinderen en jongeren die nieuwe uitdagingen vermijden, bang om te falen. Steeds opnieuw ligt dezelfde gedachte aan de basis: wat als het verkeerd afloopt?
Die constante focus op mogelijke mislukkingen heeft gevolgen. Twijfel slaat om in uitstelgedrag, overdenken en uiteindelijk vermijden. Kansen worden niet gegrepen, gesprekken niet gevoerd, stappen niet gezet. Wat overblijft is vaak spijt, niet zozeer over wat misging, maar over wat nooit geprobeerd werd.

Risico's zijn noodzakelijk

Psychologen waarschuwen dat dit patroon zich kan verdiepen naarmate het langer aanhoudt. Levens worden dan minder gevormd door ervaringen en meer door vermijding. Mensen raken gewend aan het idee dat risico’s vooral gevaarlijk zijn, in plaats van noodzakelijk voor groei.
Toch ligt de sleutel tot verandering verrassend dichtbij. Waar de ene gedachte draait om controle - het vermijden van onzekerheid - ligt het alternatief in vertrouwen. Een eenvoudige tegenzin kan het verschil maken: 'Ik kan omgaan met wat komt.'
Deze verschuiving lijkt klein, maar heeft een fundamenteel effect. De focus verschuift van voorspellen naar handelen. In plaats van te wachten op zekerheid, ontstaat ruimte om te bewegen mét onzekerheid. Niet omdat alles goed zal gaan, maar omdat men zichzelf vertrouwt om met tegenslagen om te gaan.
Volgens deskundigen ontstaat echte zelfverzekerdheid juist daar: niet in het uitsluiten van risico, maar in het vermogen ermee om te gaan. Wie die houding ontwikkelt, ervaart meer vrijheid om keuzes te maken, fouten te accepteren en te leren.
Die mentale flexibiliteit is vooral belangrijk voor kinderen en jongeren. Door hen vroeg te leren dat angstige gedachten normaal zijn, maar niet leidend hoeven te zijn ontstaat een gezondere relatie met onzekerheid. Methoden die focussen op pauzeren, benoemen en kleine stappen zetten, helpen daarbij.
De kernboodschap is helder: het doel is niet om angstige gedachten te elimineren, maar om er anders op te reageren. Groei vindt zelden plaats in volledige zekerheid. Vaker ontstaat ze juist in het moment waarop iemand, ondanks twijfel, toch vooruit stapt.
Bron: Psychology Today

