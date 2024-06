Opnieuw doden bij protesten in Kenia

NAIROBI (ANP/RTR) - In Kenia zijn protesten tegen de regering opnieuw uitgelopen op confrontaties met de politie. Volgens de krant The Standard zijn zeker twee mensen doodgeschoten die bezig waren een supermarkt te plunderen. Ook anderen moesten met schotwonden naar het ziekenhuis.

Er zijn donderdag weer protesten in meerdere steden in Kenia, al zijn die wel een stuk kleiner dan dinsdag. Toen liep het vooral in de hoofdstad Nairobi uit de hand. De politie schoot op de demonstranten, die door barricades braken en het parlement bestormden. Zeker 23 mensen werden gedood en tientallen raakten gewond.

De betogers waren boos om belastingverhogingen, maar president William Ruto hoopte de woede de kop in te drukken door de omstreden wet niet te ondertekenen, maar terug te sturen naar het parlement. Maar daarmee is de rust nog niet teruggekeerd. Demonstranten roepen Ruto op om te vertrekken.

De politie heeft nu de wegen naar het presidentieel paleis afgezet, traangas ingezet en op mensen geschoten. Zij probeerden volgens de politie politieauto's in brand te steken. Zeven mensen zouden met schotwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.