Opnieuw doden gemeld door schoten bij distributiecentrum Gaza

RAFAH (ANP/RTR) - Palestijnse gezondheidsdiensten hebben gemeld dat Israëlische militairen 24 mensen hebben gedood die stonden te wachten op hulpgoederen bij een centrum in Rafah- Israël bestrijdt dit. Volgens het Israëlische leger geschoten is in de buurt van een door de VS gesteund distributiecentrum geschoten toen verdachte figuren Israëlische militairen snel naderden. Israël bevestigt dat er slachtoffers zijn gevallen. Het incident wordt onderzocht.

Zondag zouden volgens medische hulpverleners bij hetzelfde distributiepunt ook veel slachtoffers zijn gevallen bij een Israëlische aanval. Israël ontkent dit. VN-topman António Guterres heeft tot een onafhankelijk onderzoek opgeroepen naar de dood van Palestijnen bij een hulpdistributiepunt in de Gazastrook.