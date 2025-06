UWV voorziet amper nog banengroei in komende jaren

AMSTERDAM (ANP) - De banengroei in Nederland zakt behoorlijk terug onder druk van een slechts gematigde economische groei. Uitkeringsinstantie UWV verwacht tussen 2024 en 2027 een toename van slechts 130.000 banen, oftewel 1,1 procent.

De groei zou daarmee flink lager zijn dan tussen 2021 en 2024. Toen kwamen er 750.000 banen bij.

Wat meespeelt is dat de beroepsbevolking nauwelijks nog groeit door de vergrijzing. In de zorg neemt de werkgelegenheid nog toe, maar in de landbouw, industrie, uitzendsector en groothandel krimpt het aantal banen naar verwachting.

Importheffingen

Volgens UWV-arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes zorgen de mogelijke Amerikaanse importheffingen van president Donald Trump voor extra onzekerheid bij werkgevers, wat de banengroei verder kan afremmen.

"Tegelijkertijd blijft de vraag naar arbeid hoog door vervanging van vertrekkend personeel", aldus Witjes. "Werkgevers blijven de komende jaren last houden van personeelstekorten."