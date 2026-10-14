ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw eenrichtingsverkeer voor scheepvaart op de Boven-IJssel

Samenleving
door anp
anp141026088 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat (RWS) heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel, tussen de IJsselkop en Zutphen. Volgens RWS is dit nodig vanwege de terugkerende lage waterstand. Het houdt in dat de binnenvaart alleen in stroomopwaartse richting mag varen. De maatregel is ingegaan om 09.00 uur.
"Eerder deze week kon het eenrichtingsverkeer worden opgeheven, omdat de minimaal gepeilde diepte op de Boven-IJssel 1,45 meter had bereikt. Doordat er minder regen is gevallen dan verwacht en de waterstand deze week weer onder deze waarde daalt, moet de maatregel opnieuw worden ingesteld", aldus RWS.
De droogteperiode is volgens Rijkswaterstaat nog niet voorbij en dus worden de waterstanden gemonitord. Als de waterstand verandert, kunnen de maatregelen voor de scheepvaart worden aangepast.
loading

POPULAIR NIEUWS

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

87764625_m

Ineens een heksenkring in je gazon? Goed nieuws voor je tuin, minder voor je peuter of hond

192150811_m

Vliegtuigmodus vergeten: stort het vliegtuig dan neer?

147112369_m

Seks inplannen en erover praten: 5 tips van een seksuoloog

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

Loading