Opnieuw eenrichtingsverkeer voor scheepvaart op de Boven-IJssel

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat (RWS) heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel, tussen de IJsselkop en Zutphen. Volgens RWS is dit nodig vanwege de terugkerende lage waterstand. Het houdt in dat de binnenvaart alleen in stroomopwaartse richting mag varen. De maatregel is ingegaan om 09.00 uur.

"Eerder deze week kon het eenrichtingsverkeer worden opgeheven, omdat de minimaal gepeilde diepte op de Boven-IJssel 1,45 meter had bereikt. Doordat er minder regen is gevallen dan verwacht en de waterstand deze week weer onder deze waarde daalt, moet de maatregel opnieuw worden ingesteld", aldus RWS.

De droogteperiode is volgens Rijkswaterstaat nog niet voorbij en dus worden de waterstanden gemonitord. Als de waterstand verandert, kunnen de maatregelen voor de scheepvaart worden aangepast.